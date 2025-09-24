Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde tek aday olan Özgür Çelik, yapılan seçimde yeniden CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin, kayyum olarak il başkanlığına atanmıştı. Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi. YSK YAPILMASINA KARAR VERDİ İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "başlayan kongre durdurulamaz" kararına rağmen İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazarak, İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin talebinin ardından kongrenin yapılıp yapılmayacağına dair karar için saat 13.30'da toplandı. YSK Ahmet Yener, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin devam edilmesine karar verildiğini açıkladı. ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN SEÇİLDİ YSK'nın kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştirdi. Kongrede tek aday olan Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Gündem Haberleri Gürsel Tekin: Görevimiz yargı kararıyla sonlanır

Türkiye genelinde geçerli olacak! İki gün boyunca 80 TL’ye satılacak

Terörsüz Türkiye Komisyonu toplandı