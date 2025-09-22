Özgür Çelik'in yargılandığı dava 23 Şubat'a ertelendi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldiği sırada yaşanan olaylara ilişkin davada, ilk duruşma bugün yapıldı.

Hazırlanan iddianamede, aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 kişiye "görevi yaptırmamak için direnme," "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma," "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçlamalar yöneltilmiş, sanıklar için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Sanıklar bugün saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde hâkim karşısına çıktı.

Duruşma, 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

ERTELEME KARARI

Özgür Çelik ve 25 kişinin yargılandığı davanın 23 Şubat 2026 tarihine ertelendiği açıklandı.