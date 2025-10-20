Özgür Karabat'ın konuşması akıllara İstanbul'da İETT sorununu getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP 39. Olağan Konya İl Kongresi toplandı.

Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve çok sayıda partili katıldı.

Karabat'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede, zaman zaman "Değişim" sloganları atıldı.

Kongrede mevcut CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman ve Nejat Türktaş aday oldu.

Kongrede yapılan seçimlerde 314 oy alan Türktaş, CHP Konya İl Başkanı olurken Özgür Karabat'ın, şiirli coşkulu konuşması dikkat çekti.

KARABAT YİNE 'ATATÜRK' DEDİ ŞİİR OKUDU

CHP'nin iktidar olacağı günleri tasvir eden Karabat, CHP iktidarını düğün gününe benzetti.

Salonu Atatürk nidaları ile coşturmaya çalışan Karabat, "Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın halk! Yaşasın CHP! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! CHP iktidar olursa ne olur diyenlere şunu söylüyorum..." sözleriyle Melih Cevdet Anday'ın 'Olsun da gör' şiirinden alıntılar yapmaya başladı.

"CHP'NİN İKTİDAR GÜNÜ DÜĞÜN GÜNÜ"

"O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör. Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör. Seyreyle gülü bülbülü... O gün gelsin de bu millet nasıl geliyor gör... Yetsin demir çağının beyliği. Yeni bir gün başlıyor demek. Yeryüzünde korkusuz yaşamak. İki milyar kişiye bir dünya. İki milyar kişiye iki milyar ekmek... Adil paylaşmak, eşit paylaşmak. Yazık olur bu düş yarı kalırsa. Barış günü insan hakkı yenirse. Köroğlu'nun sözü dinlenmelidir. Sivas ilinin Banaz köyünden. Pir Sultan Abdal dirilmelidir... Hoşgörü ve adalet iktidar olmalıdır sevgili kardeşlerim."

KARABAT'IN DÜĞÜN GÜNÜNÜ İSTANBULLU 2019'DAN BU YANA YAŞIYOR

Karabat'ın bu coşkulu şiirli düğün günü motifli konuşması ise akıllara İstanbul'daki İETT sorununu getirdi.

İstanbul'da, CHP belediyeyi kazandığı 2019 yılından bu yana toplu taşıma sorunları yaşanıyor.

Bu sorunların nedeni ise Ekrem İmamoğlu ve CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın yakın ilişkisi.

İHALELERİ ALDI ARAÇLARA BAKIM YAPMADI

2019 yılındaki yerel seçimin hemen ardından Karabat, bir otomotiv firmasının mali müşaviri oldu ve İstanbul'da İETT otobüsleri yolda kalmaya başladı.

İBB'nin milyarlarca lira tutarındaki İETT otobüs bakım ve onarım ihalelerini Karabat'ın firması almaya başladı.

OTOBÜSLER HER GÜN YOLDA KALIYOR

Şimdiye kadar İETT'den 12.7 milyar liralık bakım ve onarım ihalesi alan firma milyarlarca lira vurgun yaparken araçlara gerekli bakım yapılmadı. Hala hemen her gün İETT otobüsleri yolda kalıyor, hareket halinde yanmaya başlıyor, metrolar arıza veriyor...