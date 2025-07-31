Özgür Özel: Komisyonun vermediği kararı AK Parti Grup Başkanı veremez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na partisinin katılma kararını bildirdi.

Özgür Özel bugün sabah saatlerinde canlı yayında yaptığı açıklamalar sırasında, komisyona katılacak üyelerin henüz belli olmadığını söylemiş, ardından üye isimleri açıklanmıştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPTI

Özel, Kocaeli'deki Kandıra Cezaevi'ndeki ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burada Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

"KOMİSYONUN VERMEDİĞİ KARARI AK PARTİ GRUP BAŞKANI VEREMEZ"

Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin soruları da yanıtlayan Özel, AKP Grup Başkanı Güler'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Özel, "Komisyonun nasıl çalışacağına komisyon karar verecek. Abdullah Güler hadsizlik yapıyor. Komisyon üzerinde şimdiden tahakküm kurmaya çalışıyor. Komisyonun vermediği kararı AK Parti Grup Başkanı veremez" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün düzenlediği basın toplantısında Meclis'te kurulacak komisyonda partisi adına görev yapacak milletvekillerini açıklamıştı.

Abdullah Güler, beşte üç çoğunluğun İYİ Parti'nin komisyona üye vermemesi durumunda 48 üye üzerinden mi yapılacağına ilişkin bir soru üzerine, "Onu komisyon kendi değerlendirmesi içerisinde yapacaktır" demişti.

Güler, komisyon çalışmalarının basına kapalı olacağını, 'bu komisyonun bir ihtisas ya da kanun teklifinin görüşüldüğü bir komisyon gibi çalışmayacağını' söylemişti.

AK PARTİ'NİN MECLİS KOMİSYONU ÜYELERİ BELLİ OLDU

Özel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hakkındaki hak ihlali kararını ilişkin de "Yerel mahkemenin de en kısa sürede Anayasa Mahkemesi'nin kararı gereğince hem yeniden yargılamayı hem de bu tutuksuz yargılama noktasında bunca zamandır olan hak ihlalini ortadan kaldıracak kararı vereceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.