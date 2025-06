Son zamanlarda soruşturmaları ile gündeme gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, muhalefetin hedefinde..

CHP'li belediyelere yönelik başlayan soruşturmalar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e sert sözler kullanmaya devam ediyor.

Özel, partisinin hemen her toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik çirkin sözler kullanıyor.

ANTALYA'DA KONUŞTU

Özgür Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin dokuzuncusunda Antalya'nın Kepez ilçesinde konuştu.

SERT İFADELER KULLANDI

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecini 'cübbeyle yapılan darbe' olarak nitelendire Özel "Bu millet, emaneti Mustafa Kemal Atatürk’ten aldı, sana kaptırmayacak" dedi.

"Ekrem Başkan bizim çoban yıldızımızdır" ifadesiyle İmamoğlu'na destek veren Özel, Antalya’yı 'milletin kalesi' olarak tanımladı ve halkı hukuksuzluğa karşı birlik olmaya çağırdı.

AKIN GÜRLEK'İ HEDEF ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yargı sürecini "kumpas" olarak tanımlayan Özel, "Kurulan kumpas FETÖ dönemleri kadar kirlidir. Dosyalar boştur, iftiralar zehirlidir" dedi.

İmamoğlu soruşturmasını yürüten yargı mensuplarına da eleştiriler yönelten Özel, "Ey Akın Gürlek, sen savcı mısın, yoksa mafya mısın? Bu dosyayı iftiralarla doldurmak için iftiralara nasıl başvurursun? Beş değil 55 dalga yapsanız da bu milleti teslim alamayacaksınız" diye konuştu.

"BU MİLLETİN İRADESİNE CUNTA YAPAN KİŞİ SENSİN"

Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"CHP SOKAKTADIR"

19 Mart da darbedir. Bu darbenin arkasında selefi bir akım, halefine darbe yapmış. Çoklu makam bozukluğu yaşayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, parti başkanlığı gibi şapkalarına bir de cunta başkanlığını eklemiş. Bu darbenin makamı Beştepe, silahı yargı, mühimmatını da iftira yapmıştır. Diyoruz ki Erdoğan, söz milletindir. Artık arkasında milletin desteği olmayan bir Erdoğan var. Olsaydı üç savcının üç gizli tanığın, üç hakimin arkasına sığınmazdı. Herkes bilsin ki bunlar bir avuçtur. Onlar bir avuç insan ise biz milyonlarız. Kendisiyle ilgili her konuda sözün ve kararın sahibi millettir. Eğer bir iktidar milleti karınca gibi ezmeye çalışırsa, her sokak, her meydan her fabrika birer meclistir. Biz birileri gibi salon siyasetçisi değiliz. Biz birileri gibi kendimizi atanmışlara alkışlatıp, meydanlardan kaçmayız. CHP sokaktadır. Milleti ile birlikte iktidar yürümektedir.