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DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmelerini sürdürüyor.

Özel'in bugün bir konuğu daha vardı.

Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ile görüştü.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. CHP Lideri Özel'e CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu eşlik etti." denildi.