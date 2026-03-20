Özgür Özel, bayram namazını Manisa'da kıldı

Türkiye, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşıyor.

Sabah saatlerinde bayram namazı ile başlayan gün, bayramlaşma ile devam edecek.

Bu kapsamda da liderlerden bazıları, bayramı memleketlerinde geçiriyor.

Bu isimlerden birisi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel.

Özel, bayramı memleketi Manisa'da geçiriyor.

BAYRAM NAMAZINI KILDI, VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını Manisa Hatuniye Camisi'nde kıldı.

Özel, namaz sonrası da vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklamada da bulundu.

"BAYRAM SABAHINDA AĞZA İLK KARDEŞLİK GELİR"

Namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Bir bayram sabahında şüphesiz akla gelmesi, ağza gelmesi gereken ilk söz barıştır, kardeşliktir, huzurdur.

GAZZE'DE 70 BİNİN ÜZERİNDE MÜSLÜMAN KATLEDİLDİ"

Öncelikle Filistin'de, Gazze'de 70 binin üzerinde Müslüman kardeşimiz katledilmişti.

Bu katliam İsrail'in yaptığı, İsrail'in başındaki Netanyahu'nun yaptığı bir katliamdır." ifadelerini kullandı.