Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye’de tarihi bir adım...

PKK kendi fişini çekti, asıl süreç şimdi başlıyor.

KARARI DEĞERLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma faciasının 11. yıl dönümünde facianın meydana geldiği Soma'dan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Now'da İlker Karagöz ile Çalar Saat programında konuşan Özel'in gündeminde, terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması da vardı.

MECLİS'İ İŞARET ETTİ

Özgür Özel, PKK'nın fesih kararını duyurması ve silahları bırakma açıklamasıyla hız kazanan süreçle ilgili, "Hiç kimse dışlanmadan bu iş yürütülmeli, bunun yeri Meclis'tir." dedi.

O komisyonda şehit ailelerinin de muhalefet partilerinin de yer alması gerektiğini söyleyen Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u da inisiyatif almaya davet etti.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA KARŞI ÇIKTI

"Mevcut anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz" tutumunu hatırlatan CHP Lideri, yeni anayasa çalışmaları için "Bize rağmen bu süreci işletemezler. Biz buradayız hem barışın güvencesiyiz hem Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün güvencesiyiz." dedi.

"AKILLARINI BAŞLARINA TOPLASINLAR"

"Akıllarını başlarına toplasınlar" diyerek çıkışan Özel, "Terörü sonlandıracaksak hep birlikte Meclis zemininde oturup tartışarak yasal düzenlemelerle, bir kişinin değil Türkiye’de herkes için demokrasi, özgürlük, adil yargılanma hakkını savunarak şeffaflık içinde bu işi götüreceksek götürürüz." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE YÖNELİK SERT SÖZLER

Özel açıklamaların devamında, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik de ağır sözler kullandı.

"180 DERECE YÖN DEĞİŞTİREN SİYASETÇİ DEĞİLİZ"

"Bir yerlerde karar verilmiş, derin devlet varmış, düğmeye basmışlar, Devlet Bey ne derse devlet onu yaparmış falan" diyerek medyada yer bulan iddialara tepki gösteren Özel, "Ben kimsenin düğmeye basmasıyla 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Onu yapmak yerine siyaseti bırakırım, onu yapmak yerine her şeyden vazgeçerim ama doğru bildiğimden vazgeçmem. Biz kumanda edilen, bir düğmeye basmakla 180 derece dönen siyasetçilerden değiliz. Bugün Devlet Bahçeli öyle bir siyasetçidir." ifadelerini kullandı.

LOZAN TEPKİSİ

PKK bildirisindeki 'Lozan Anlaşması'na ilişkin ifadelerin kullanılmasına tepki gösteren Özel, "Bu bildirinin iki muhatabı var; Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan. O bildiri Milli İstihbarat Teşkilatı’nın onayı olmaksızın açıklanabilecek bir bildiri değil, kelimeleri müzakere ediyorlar. O kongrenin bittiği günden itibaren." dedi.