CHP'de sokak çağrıları art arda geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma devam ederken CHP, sokaklara dökülüyor.

Terör ve yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için başlayan protestolara CHP, parti olarak öncülük etme kararı aldı.

İlk çağrı, Saraçhane'de İmamoğlu'na destek mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

"EVET SOKAK ÇAĞRISI"

"Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" diyen Özel, son olarak Beylikdüzü Belediyesi önünde toplanan kalabalığa seslendi.

Dün gece Saraçhane'de protestocuların saldırılarında yaralanan 16 polisin yaralanmasını dikkate almayan Özel, burada çağrısını yineledi.

"HERKESİ SOKAĞA VE MEYDANA DAVET EDİYORUM"

Özel, "Dün yaptığım çağrıyı bugün yeniden tekrar ediyorum. Sesimi duyan herkesi, Ekrem Başkan'ı seven herkes, demokrasiyi seven herkes, Atatürk'ü seven herkesi 81 ilde hepimizi sokağa ve meydana davet ediyorum." dedi.

