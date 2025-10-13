Özgür Özel: Eurofighter’ı Türkiye'ye verin dedik Almanya blokajı kaldırdı

CHP, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerini yurt dışında taşıdı.

İlk miting, Belçika’nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde gurbetçi CHP'lilere seslenirken Almanya ile Türkiye arasında yapılan Eurofighter anlaşmasına da değindi.

Özel, anlaşmanın kendi ricaları sayesinde gerçekleştirildiğini savundu.

"ALMAN YETKİLİLERLE KONUŞTUK"

Özgür Özel, konuya ilişkin şunları söyledi:

"İmamoğlu yattığı hücreden mesaj yazdı. Ben şansölye yardımcısıyla, savunma bakanıyla görüştüm. Almanya hükümetine bizzat mesaj ilettik. Bizim yaşadığımız hukuksuzluk ayrı, Türkiye’nin savunması ayrı.

"VERİN DEDİK BLOKAJ KALKTI"

Eurofighter’ı Türkiye'ye mutlaka verin dedik, Almanya blokajı kaldırdı ve Türkiye uçakları alma noktasına geldi. Bir tarafta Türkiye'nin nadir elementlerini Trump'a peşkeş çekenler, bir tarafta kendi canından geçip ülkenin menfaatini düşünenler."