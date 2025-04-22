Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.
İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından her ilde bir miting yapacaklarını söyleyen Özgür Özel, hafta sonu Yozgat'a gitti.
Yozgat dönüşü, TBMM'de grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde, bu kez "altın hesabı" vardı.
RAKI HESABINDAN SONRA ALTIN HESABI YAPTI
Daha önce Meclis kürsüsünde rakı hesabı yapan Özel, altın hesabı yaptığı konuşmasını İmamoğlu'nun tutukluluğuna getirdi.
Altın hesabı yapan Özel, şöyle konuştu:
"19 MART'TA 6,5 GRAM ALTIN ALIYORDU, ŞİMDİ 5 GRAM ALIYOR"
Ekrem Başkan'ın evinden alındığı 19 Mart'tan Yozgat'ta mitinge gittiğimiz 19 Nisan'a... 19 Mart, asgari ücret Ekrem Başkan alınırken, 6,5 gram altın alabiliyordu. 1 gramlık altınlar var, 6,5 gram altın. Bugün 5 gram alıyor. İşte size asgari ücretlinin cebinden 1,5 gram altın gitti.
MEMUR VE EMEKLİYİ DE HESAPLADI
Emekli 4,5 gram altın alabiliyordu, 3,5 grama düştü. Her emeklinin cebinden 1 gram altını aldılar. Memur... En düşük memur maaşı 13 gram altın alırken, 10 grama düştü. Her memurdan...
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