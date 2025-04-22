Haberler



Gündem



Özgür Özel, grup toplantısında altın hesabı yaptı

Özgür Özel, grup toplantısında altın hesabı yaptı Grup toplantısında altın hesabı yapan Özgür Özel, "Asgari ücretli 6.5 gram altın alabiliyordu, 19 Mart'tan sonra bu 5 gram altına düştü. Emekli maaşı 4.5 gram altından 3.5 grama düştü" dedi. Özel, bu tablonun nedeninin ise Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması olduğunu söyledi.