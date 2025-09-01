Özgür Özel hakkında TBMM'ye 4 fezleke sunuldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da olduğu 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 11 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
ÖZEL HAKKINDA 4 FEZLEKE SUNULDU
Sunulan toplam 11 fezlekeden 4'ü Özgür Özel, 2'si Cemal Enginyurt, 2'si Ahmet Şık hakkında hazırlandı.
DOSYALAR KARMA KOMİSYONDA
TBMM Başkanlığı, dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonları'nın üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a havale etti.
CHP Grubu, Karma Komisyon'a başvurarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti.
6 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.