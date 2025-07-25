Özgür Özel ile gurbetçi vatandaşın dikkat çeken konuşması

Özgür Özel, bugün temaslarını Ankara'da sürdürdü.

Ankara'da çalışmalarını sürdüren Özel, öğle vakitlerinde ise Yenimahalle'de semt pazarına gitti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Demetevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATTI

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini anlattı.

GURBETÇİ İLE KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Özgür Özel'in gurbetçi bir vatandaş ile konuşması, dikkati çekti.

Özel'i gören ve henüz ismi öğrenilemeyen gurbetçi, "Almanya'dan geldim. Burada oturuyorum. Burada fiyatlar beş misli fazla. Ben orada 5 kilo sıvı yağı 6 euroya alıyorum burada 350 olmuş. Yazıklar olsun" dedi.

"ORADA KUZU KESEBİLİYORUM"

Gurbetçinin sözleri karşısında şaşıran Özel'e vatandaş sözlerinin devamında da, "Orada 1600 euro emekli maaşı alıyorum, kuzu kesebiliyorum. Burada nasıl keseceğim 15 bin liraya. Burada fiyatlar Almanya’nın beş misli olmuş" ifadelerini kullandı.