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Haber Merkezi

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Türk çocuklarına armağan edilen bu bayram, tüm dünya çocukları tarafından da kutlanıyor.

ANITKABİR'DE TÖREN DÜZENLENDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Anıtkabir'deki törende hazır bulundu.

Özel törenin ardından Anıtkabir önünde çocuklarla bir araya geldi.

ALİ KOÇ'U SORDU

CHP lideri ile fotoğraf çektiren çocuklardan birinin sorusu şaşkınlık yarattı.

Küçük çocuk Özel’e "Ali Koç burada mı?" diye sordu.

Özel ise küçük çocuğa "İstanbul’daki törenlere katılıyor o da" şeklinde yanıt verdi.

ÇOCUKLARLA KAMERALARA POZ VERDİ

Özel sonrasında ise bir grup çocukla kameraların karşısında poz verdi.