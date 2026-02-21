Yumruklarıyla demir çakan Azerbaycanlı

Kısa sürede yayılan görüntülerde Elmin Mehdiyev’in, herhangi bir alet kullanmadan inşaat demirini defalarca yumruklayarak metal profile sabitlediği görülüyor. İzleyenler, hem şaşkınlıklarını hem de hayranlıklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Sosyal medya platformlarında paylaşılan video binlerce kez izlenirken, kullanıcılar Mehdiyev’in fiziksel gücüne dikkat çekti. Görüntülerin nerede çekildiğine ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, olay kısa sürede gündem oldu.