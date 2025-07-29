Özgür Özel: Komisyonda anayasa yapmaya niyetlenen bizi yanında bulamaz

Siyasetin gündemi yoğun...

Tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, 'Terörsüz Türkiye'ye yönelik kurulacak komisyonla çalışmalarını sürdürecek.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOMİSYON SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Meclis komisyonuna üye gönderip göndermeyeceği sorulan Özel, "Komisyon ya eşit temsille oluşmalı yani bütün partiler eşit temsil edilmeli. Eşit temsil değilse, o zaman mutlaka nitelikli çoğunlukla karar almalı diyoruz. Nitelikli çoğunluk aranacağının Meclis Başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu komisyonda olalım." ifadelerini kullandı.

"ANAYASA YAPMAYA NİYETLENEN BİZİ YANINDA BULAMAZ"

Yeni anayasa tartışmaları hakkında da yorum yapan Özel, "Bu komisyon, anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz. Çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz." diye konuştu.

Erdoğan'ın 'Ankara merkezli siyaset' çağrısına da yanıt veren Özel, "Millet merkezli siyaset yapıyoruz. Kendisini serin salonlardan çıkmaya, atadıklarına kendisini alkışlatmak yerine pazarlarda dolaşmaya, milletin halini sormaya, alabiliyorsa milletten alkış almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON EŞİT TEMSİLLE OLUŞMALI"

Özgür Özel, komisyon ve anayasa çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

Komisyonla ilgili bizim tavrımız ilk günden beri net. Bu işin Meclis eliyle yürütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Komisyon ya eşit temsille oluşmalı, yani bütün partiler eşit temsil edilmeli. Eşit temsil değilse, o zaman mutlaka nitelikli çoğunlukla karar almalı diyoruz. Komisyonun beşte üçü ya da üçte ikisinin alacağı kararla kanunlar kabul edilmeli, çıkarılması istenen kanunlar Meclis’e tavsiye edilmeli diyoruz. 21 AK Parti’den, 10 CHP’den istiyor. Meclis’teki sandalye sayımıza göre. O zaman nitelikli çoğunluk aranacağının Meclis Başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu komisyonda olalım. Onun dışında komisyonun rakamları, AK Parti artı MHP istediğini yapıyorsa, bize hiç ihtiyaç yoksa, böyle bakıyorlarsa ne işimiz var orada? Ancak nitelikli çoğunlukla karar alınacağı söylendiğinde ve ilk toplantıda bununla ilgili kararlar alındığında o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonda yer alır.

ANAYASA TARTIŞMALARI

Kamuoyunda şey gibi anlaşılıyor, bazı bakıyorum, görüyorum. Anayasa tartışmaları. Biz dedik, hatta açık açık söyledim. ‘Seninle ne anayasası, menemen yapmam’ dedim. Aynı çizgideyiz. Bu komisyon, anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz. Çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz. Bu komisyon hukuk üretecekse, bu komisyon hakkaniyet üretecekse, demokrasi üretecekse, barış üretecekse bu komisyonun dışında kalınamaz. Neden kalınamaz? Millet milletin vekilini; Kadim Durmaz’ı Tokat’tan, Ali Mahir Başarır’ı Mersin’den ‘Git, çalış’ diye yolluyor. Meclis komisyon kurmuş, 10 kişilik sana kontenjan vermiş. ‘Sen 10 kişiyle burada görev yapmalısın’ diyor. ‘Ben yapmam’ diyemezsin.

"KOMİSYONA BİNDİĞİMİZ GİBİ İNERİZ"