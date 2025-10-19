Özgür Özel, konuşması sırasında ceketini çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özgür Özel, bugün Muğla'da başlayan programına İstanbul'da devam ediyor.

CHP 39. İstanbul Olağan İl Kongresi'nde konuşan Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na da selam gönderdi.

Özel, sahnede ilk kez ceketini de çıkardı.

"CEKETİMİ ÇIKARIYORUM"

Konuşması sırasında Ekrem İmamoğlu için salonun slogan atmasının ardından Özel, ceketini çıkarmak istediğini söyledi.

"Mahmut Amca salona bakıyorum, baktım salona yaşı en müsait sensin. Senden izin alacağız. Şu ceketi çıkarmama müsaade var mı?" dedi.

"BENİM İŞİM KOLLARI SIVAYANI ÇIKARMAK"

Akabinde ceketini çıkaran ve konuşmasına öyle devam eden Özel, şöyle dedi:

"Şimdi diyorlar ki; ceketi çıkar, kolları sıva. Benim işim ceketi çıkarıp, kolları sıvamak değil. Benim işim, kolları sıvayacak olanı dışarı çıkarmak."