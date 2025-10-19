Özgür Özel, kendisini Fatih Sultan Mehmed'e benzetti: Beni seven arkamdan gelsin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de kongre mesaisi...

Ana muhalefet partisinin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar devam ediyor.

MANİSA'DA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa İl Kongresi öncesi kürsüde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kayyum meselesine değinen Özel, "Bize saldırarak savaşın içine girdiler. Partimize kayyum atamaya çalışarak, CHP’yi karıştırmayı hedeflediler." dedi.

KENDİSİNİ FATİH SULTAN MEHMED'E BENZETTİ

Özel, sözlerini Fatih Sultan Mehmet'in sözünü hatırlatarak sürdürdü.

Özel, "Fatih Sultan Mehmed’in bir devri kapatıp bir devri açmaya gittiği bu topraklardan İstanbul’a yola çıkıyoruz. Beni seven arkamdan gelsin. Bir devir kapanacak, bir devir açılacak." dedi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Özel'in sözleri sonrası coşkulu partililer, ayağa kalkarak alkışta bulundu.

"BU SALONDA OTURANLAR BENİM CUMHURBAŞKANI ADAYIM"

Bu yoldan geri dönüşün olmadığını belirten Özel, "Demokratik ve istikrarlı Türkiye’nin önemini anlattık. Yürüdüğümüz yol demokratik Türkiye. Ne olursa olsun bu yürüyüşü bırakmayacağız. Biz geri adım atmayacağız, bir adım da geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair açıklamalarda bulunan Özel, şunları dile getirdi:

Her şeye rağmen 2 aday yarışıyor. Biri 1500 odalı Saray’ı 14 tane uçağı, her imkan elinde ruhu dar sanki yerin 7 kat dibinde. Diğer tarafta 12 metrekarelik bir hücrede biri var. Alnı açık, başı dik ve morali yüksek. Oradan Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi çalışıyoruz. Oradan çıkar, adaylığında engel kalmadığında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ola ki engel olursa İmamoğlu yerine adayımız var. Bu salonda oturanlar benim Cumhurbaşkanı adayım.

FATİH SULTAN MEHMED'İN SÖZLERİNİ KULLANDI

Fatih Sultan Mehmed, şehzade olarak iki kez Manisa'da bulundu.

Birincide bir yıl, ikincide ise beş yıl kalarak, toplamda hocası Molla Gürâni Hazretleri vasıtasıyla eğitimini ve karakterini tamamladığı altı yılını burada geçirdi.

Mehmed, babasının ölüm haberinin ardından anlatılanlara göre "Beni seven ardımdan gelsin." diyerek atına atlayıp, Edirne'ye doğru yola çıktı.