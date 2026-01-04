Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçak New York'a indi.
- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya karşı büyük çaplı bir operasyon olduğunu ve Maduro'nun ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
- ABD Adalet Bakanı, Maduro hakkında uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı suçlamalarının bulunduğunu açıkladı.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.
Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.
NEW YORK'A İNDİ
Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıdığı düşünülen uçak, New York'a indi.
Ayrıntılar geliyor...