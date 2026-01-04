Maduro'nun alıkonulduğu ABD saldırılarında en az 40 kişinin öldüğü bildirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

New York Times gazetesinin üst düzey Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas ve bazı stratejik bölgelere saldırılarındaki sivil ve askeri zayiata değinildi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırılarında askeri personel ve siviller de dahil en az 40 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

NEW YORK'A GÖTÜRÜLDÜ

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cumartesi günü yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York eyaletinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirildi.

Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği kaydedildi.

CNN'in federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.