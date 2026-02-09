Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e: P*ç lafının hesabını soracağım

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyelerini kaybetmeye devam ediyor.

CHP'den belediye başkanı seçilen ancak partisinden istifa eden son isim ise Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ettiğini söyleyen ve istifa eden Özarslan, kameralar karşısına geçti.

İstifasının ardından basın toplantısı düzenleyen ve kendisine yapılan hakaretlerin hesabını Özel'den soracağını söyleyen Özarslan, şöyle konuştu;

"O P*Ç LAFININ HESABINI SORACAĞIM"

Özgür Özel mesajları silmiş, neden sildin Özgür Özel? Bunu devlet görmüyor mu, teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım senden.



P*ç lafı ne demektir? Ben başka bir şey mi anlıyorum? Ankaralıların vicdanına bırakıyorum. Bu konuda kaçamaz, rezil olmuştur Türkiye'ye.



Partilileri de bunun cezasını verir diye düşünüyorum. Sayın Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır.

"MANSUR YAVAŞ'IN TÜRKİYE GENELİNDE KARŞILIĞI YOK"

Benim aileme yapılan saldırıları da göz ardı etmeyeceğim. Ben onurlu, şerefli, Müslüman ve Türk evladıyım. Şu an bağımsızım, hizmetime devam ediyorum.



Benim dönemime ilişkin bir yolsuzluk iddiası yok. Mesut Özarslan, Müslüman ve Türk evladıdır. Tabii ki birileri şikayet eder ama bize tutmaz. Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin kurduğu bir partiyi nereye doğru götürüyorlar, Allah ıslah etsin.



Mansur Başkan'ın Türkiye genelinde bir karşılığı olacağını düşünmüyorum. Kendisiyle ilgili benim hiçbir sorunum yok. İl Başkanı bu konuda gerçekçi ve dürüstse benimle bu makamda oturduğunu ve bana hak verdiğini söyleyecek. Biz kimseye hainlik yapmıyoruz.

"AİLE FERTLERİM "ÖZGÜR ÖZEL" HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK"

Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetleri daha yükseğe çekmenin hedefindeyken, bazıları üzerimizde inanılmaz bir baskı ve mobbing başladı.



İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliği taşımaktadır.



Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet şiarında halkımıza hizmet etmeye devem edeceğiz. 31 Mart'ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz.



CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi.



Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DAİR

Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olsun gerek Bilge Lider dediğimiz Devlet Bahçeli Bey olsun bir çalışma başlatmıştır.



Bu çalışmaya partizan olarak bakmamak lazım. Herkese gönlünü, kucağını açmış durumdalar. Biz de yerel yönetimlerde bulunan belediye başkanları olarak halkımıza hizmet ederek, kimseyi ayırmadan bu birlik, beraberlik çağrısında hizmetlerimize devam edeceğiz.



Bu noktada CHP'li kardeşlerimizle hiçbir ayrım yapmadan hizmet edeceğiz. Davamız tek bir davadır, o da insanlık davasıdır. Bu davada inançlı birisi olarak, Yüce Allah'a sığınarak geçmişteki tedrisatımız neyse aldığımız kültür kodları içerisinde Keçiören'de Ankara halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.



Aileme yapılan saldırıları göz ardı etmeyeceğim. Ben onurlu şerefli Müslüman Türk evladıyım. Onun için bunun hesabını yüce Türk adaleti soracağından da eminim.

ŞABAN SEVİNÇ'E TEPKİ

Şaban Sevinç diye bir adam var, iftira ata ata geziyor. Aklını başına al Şaban Sevinç. Git İstanbul'daki pislikleri konuş. Süreci izleyin, kim rezil oluyor görün. Belediye başkanlığında hizmet esastır.

"7 MECLİS ÜYESİ DE İSTİFA ETTİ"