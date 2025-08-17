Özgür Özel: Millet ne derse o olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretler kapsamında Trabzon'a geldi.

Özgür Özel, kentte bir otelde ilçe başkanları ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası konuştu.

"HEPİMİZ ATATÜRK'ÜN KURDUĞU CUMHURİYET'TE YAŞIYORUZ"

Özgür Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun kendisi hakkındaki söylemlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

Adil Bey'in kendi terbiyesini gösteren bir seviye. Eğer ben Adil Bey'in seviyesine inersem, çıkarken vurgun yerim. Düşük seviyelerden dikkatle çıkmak gerekiyor. Adil Karaismailoğlu'nun seviyesine inen, çıkarken vurgun yer. Bütün Trabzonlular şunu bilsin, hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeye kazandırdığı çok partili rejimde yani sandıkla gelenin sandıkla gitmesiyle yönetilen bir ülkede yaşıyoruz. Bu bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mirastır.

"MİLLETİN DEMEDİĞİ OLMAZ"

Millet ne derse o olur. Milletin demediği olmaz. 47 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamamıştı. Ağzımızı açıp tek kelime etmedik, kusuru kendimizde aradık. AK Parti kuruldu. 23 yıl boyunca kazandı. Onlar seçildi ama biz yönetelim demedik. Hatta kendilerinin et ile tırnak gibi oldukları, ne istedilerse verdikleri FETÖ darbe girişiminde bulundu. Biz seçilmişlerin, demokrasinin arkasındayız. Darbenin de karşısındayız dedik. Bunlar birbirine düştü yine de fırsatçılık bile yapmadık.

"İSTANBUL'DA MİLYONLARLA KARŞI ÇIKTIK"

Her darbenin arkasında cunta olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti:

İlk kez 23 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'de ikinci parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 38 oy ile birinci parti oldu. İstanbul'u da 3 tur Ekrem İmamoğlu kazanıyor. İlk kazandığında hazmedemediler. Seçimi iptal ettirdiler, büyük bir farkla kazandık. 2'nci kazanışında 5 yıl görev yaptı. Bu sefer yüzde 50'nin üzerinde 1 milyonun üzerinde bir oy ile kazandık. Dayanamadılar bu sefer de kayyım atamaya kalktılar. 19 Mart'ta terör soruşturması açarak. Güya Ekrem İmamoğlu, 'Trabzon'un evladı terör örgütüne destek oluyormuş' diyerek kendisine kayyım atamaya kalktılar. Biz o kayyım atamaya, İstanbul'da milyonlarla karşı çıkarak bu darbeyi püskürttük.

"MİLYONLAR DARBEYİ PÜSKÜRTTÜ, KAYYUMCU DA AÇIKTA KALDI"

Her darbenin bir bildirisi var bunu da TRT'den okudular. He darbenin başında bir cunta var. Kimlerin yönettiğini biliyorsunuz. Her darbenin görevlendirme listesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atayacakları kayyımın ismi de Adil Bey'in kendisi. Bunu tüm Türkiye, Trabzon yerel basınından öğrendi. Trabzon yerel basınına haber yaptırdı. İstanbul'a kayyım olarak Adil Karaismailoğlu atanıyor diye. Millet dedi ki; 'Dur bakayım darbecilerin çırağı, sen ne oluyorsun? Seçilmediğin yere nasıl geliyorsun? dedi' Milyonlar darbeyi püskürttü, kayyımcı da açıkta kaldı. Bu kayyımcı çırağı bu suçüstü halinde utanmadan bu sözleri kullanıyor. Seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz. O sözlerine o yüzden cevap veremiyoruz.

"TAKLİTLER ASİLLERİNİ YÜCELTİR"

Sosyal belediyeciliğe ilişkin de konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı: