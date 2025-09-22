Özgür Özel: Özgür Çelik'in yanındayız, kendisi üç ayrı davada davalıktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Adliyesi önünde polise mukavemet ettikleri iddiasıyla, aralarında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davayı takip etti.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özgür Özel, mahkemede aslında ana muhalefet partisinin siyaset yapmasının yargılandığını söyledi.

"ANAYASAL HAKKI KULLANMALARI ENGELLENMİŞTİR"

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu, ayrıca bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında ifadeye çağrıldığı dönemde demokratları destek olmaya davet ettiğini hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

On binlerce İstanbullu barışçıl şekilde İmamoğlu'nun ifadesine eşlik etti. Anayasa 34. madde açık, 'önceden izin almadan toplantı yapılabilir' diyor. O basın açıklamasına engel olmaya çalışanlara karşı, oradaki kitleyle Ekrem İmamoğlu'nun, basınla Ekrem İmamoğlu'nun irtibatını ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı Özgür Çelik ve arkadaşlarımız gün boyunca gösterdikleri çabayı sürdürmüşler ama tüm çabalarına rağmen o açıklama, anayasal hakkı kullanmaları engellenmiştir.

"BİRİLERİ DAVA İCAT ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Özel, iddianamede polislerin, şüphelileri tanımadıklarını ve yaralanmadıklarını söylediklerini aktararak, "Birileri boşu boşuna dava icat etmeye çalışıyor. Özgür Çelik'i siyasetten yasaklamak için, arkadaşlarımızı siyaseten yasaklamak için yapılmış bir yargı taciziyle bir yeni kumpasla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

"ÇELİK'İN YANINDAYIZ, KENDİSİ ÜÇ AYRI DAVADA DAVALIKTIR"

Çelik ve diğer sanıkların duruşmada anayasayı hatırlatarak savunma yaptıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

Adalet yerini bulur diye umuyoruz. Yok, öyle yapmazlar da Özgür Çelik ve arkadaşlarımıza ceza vermeye kalkarlarsa büyük bir haksızlık, büyük bir hukuksuzluk olur. Biz seçilmiş il başkanımızın yanındayız. Onun görev yaptığı bina davalıktır, kendisinin seçildiği kurultay davalıktır. Kendisi üç ayrı davada davalıktır.



Bizzat bu meselenin tümü şunu göstermektedir, görevlerini o kadar iyi yapıyorlar ki binalarından yönetimlerine, kendilerine hatta ailelerine, kardeşlerine kadar dava açmış durumdalar. Siyaseten baş edemeyenler, böyle baş eğdirmeye çalışıyor. O da baş eğmez, biz de baş eğmeyiz.

GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ABD seyahati öncesi kendisi hakkındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, şunları dile getirdi:

"Öncelikle normal vatandaş bile artık bu cümleleri kullanmasın diye biz gayret ederken, ülkenin Cumhurbaşkanı işitme engellileri rencide edecek, üzecek 'Sağır duymaz, uydurur' gibi bir lafı lügatinden çıkarsın. Yani bana bir laf söyleyecekse, bunu mu bulmuş. İşitme engellilerin istemedikleri, Meclis zemininde de çok kez söylenen, katıldıkları komisyonlarda söyledikleri ayıplı ifadeler bunlar.

Bunları yapmamak lazım. Maksadına bakarsan Trump beni doğruladı, Erdoğan böyle diyorsa onu yalanlamış oluyor. Bir kez Trump'ın oğluyla İstanbul'da bundan 9 gün önceki cumartesi günü saat 17.00'de o görüşmeyi yaptığını bir yalanlasın da duyayım. Ben bu sözü söyledikten sonra sustular, sonra bir düğmeye bastılar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan İletişim Başkanı'na, Parti Sözcüsü'nden milletvekillerine, hepsi birden rahatsız olmuşlar.

"YAŞANANIN BİR SOYKIRIM OLDUĞUNU SÖYLESİN"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin de şu sözleri kullandı:

"Trump 'Boeing'i, F16'yı konuşmak üzere Erdoğan'ı bekliyorum' diyor. Trump şunu deseydi, 'Filistin'le ilgili Erdoğan'ın rahatsızlıkları var. Filistin'deki İsrail zulmüne karşı rahatsızlıkları var. O konuda randevu istedi.

Onu konuşacağız. İnşallah akan kanı durduracağız' deseydi, ben Erdoğan'ı Amerika'ya giderken uğurlamaya giderdim havaalanına. Erinmem, yüksünmem, destek için onu uğurlamaya giderdim. Trump'ın gözünün içine baka baka Netanyahu'nun bir katil olduğunu söylesin.

Yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. Trump'ın Gazze'deki hayallerinin insanlık suçuna ön açtığını söylesin, insanlık suçuna ortak olduğunu söylesin. 'Senin büyükelçin kim oluyor da Türkiye'nin nasıl yönetileceği konusunda model öneriyor, Cumhuriyet varken?' diye Trump'a ayarı versin. Özgür Özel, Ankara Esenboğa'da Amerika dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak."

"ÇEŞİTLİ OYUNLARLA KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimleriyle ilgili soruya ise Özel, şu ifadelerle yanıt verdi:

Bayrampaşa'da kaybettikleri seçimi, belediye başkanımız içerideyken, dışarıda çeşitli oyunlarla kazanmaya çalışıyorlar. 18-18 berabere kalıyor. Kurada CHP çıkıyor. 'İrademiz gasbedildi' diye bağırıyorlar.



Bayrampaşa'nın iradesini çalmak için devletin polisini, savcısını alet eden, dernekleri alet eden, kazanamadığı Bayrampaşa'yı kapkaçla, siyasi yankesicilikle ele geçirmeye çalışan adamlar çıkmışlar, 'İrademizi gasbedemezsiniz...' Bu açıklamayı yaparken hiç mi utanmadınız?

"DEVLET BEY BU YANITTAN MEMNUN OLMAMIŞTIR"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin İttifakı önerisini takip edemediğini söylemesine ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı: