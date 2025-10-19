Özgür Özel: Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum

Adada seçim günü...

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 753'ünün açıldığını, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise oyların yüzde 35,77’sini aldığını açıkladı.

Bu sonuçla, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DE AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"KIBRIS HALKI DIŞARIDAN MÜDAHALE EDEN ZİHNİYETE CEVABINI VERMİŞTİR"

KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre yüzde 62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum. Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir.



Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adaya kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır.