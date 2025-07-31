Özgür Özel: Seçimi kaybedersem 1 gün bile durmam

CHP'nin erken seçim çağrılarını sıklaştırdığı bu süreçte adaylık konusu da muallakta.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve tutukluluk halinin devamı alternatif isimler üzerinde tartışmalara neden oluyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kapsamda Sözcü TV'de Özlem Gürses'in canlı yayın konuğu olduğu programda, kendi adaylığına ilişkin sorulara yanıt verdi.

"SEÇİMİ KİM KAZANIRSA ONU ADAY YAPARIZ"

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında sonuna kadar ısrar edeceklerini belirten Özel, aksi durumda seçimi kazanabilecek bir aday belireyeceklerini söyledi.

Özel, "Kim bu seçimi kazanıyorsa onu aday yapacağız. Ben kendim ile ilgili böyle bir noktada, noktalı virgül koyduğum anda mesele 'Özgür Özel zaten kendi aday olacak' konusuna gelir ve kilitlenir. Bunu yapınca da seçimi kaybedersin." dedi.

"SEÇİMİ KAZANIRSAK PARTİNİN BAŞINDAYIM"

CHP'nin gelecek seçimleri kazanması durumunda da siyaseti bırakacağını belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben seçimin ertesi günü iktidar değişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine birini seçtiysek ben partinin başındayım ve tarihi en büyük başarısının sahibiyim. Atatürk’ün partisini 100 yıl sonra yeniden iktidara taşımışım. Bundan daha büyük bir başarı yok.

"ERTESİ GÜN KURULTAY, 1 GÜN DURMAM"

Değilsek partiyi kongreye götürüyorum zaten o gün. Bu kadar net. Kesin kesin! 1 gün bile durmam. Çünkü ben bu sözü 5 Kasım Kurultayı’nda verdim."