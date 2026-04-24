Özgür Özel, Silivri'ye gitti: Özkan Yalım ile görüşmedi

CHPnin gündemi tutuklu belediye başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 09.30 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne geldi.

ÖZEL'DEN SİLİVRİ ZİYARETİ

Özel'in, burada tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i ziyaret ettiği belirtildi.

Özel, saat 11.00'de Marmara Cezaevi'nden ayrıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaret sonra Özel, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etmek üzere Bursa'ya hareket etti.

SADECE ÖZKAN YALIM'I ZİYARET ETMEDİ

Özel, bugüne kadar farklı zamanlarda tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirilen tüm CHP'li siyasetçilere ziyaret gerçekleştirdi.

Buna karşın Özel'in, 30 Mart tarihinde tutuklanarak Silivri'deki cezaevine gönderilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik henüz bir ziyaret gerçekleştirmediği öğrenildi.

YALIM'IN ALDIĞI VIP ARAÇLA GİTTİ

Özkan Yalım'a düzenlenen operasyonun ardından detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Cezaevinden makam aracıyla çıkan Özel'in, Silivri'ye Yalım'ın satın alıp, dizayn ettirdiği araçla gitmesi de dikkat çekti.

Yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren fatura örneklerine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olan aracın lüks VIP dönüşüm maliyetinin, Uşak Belediyesi bütçesinden karşılandığı ifade ediliyor.

7.7 MİLYON TL'LİK FATURA

Dosyaya giren ifadeye göre DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL’yi bulan iki ayrı fatura kesildi.

Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL’lik tek bir fatura düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL ADINA KAYITLI

Yapılan incelemelerde, VİP dönüşümü yapılan araçlardan birinin şasi numarası üzerinden lüks aracın Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu resmi sistem kayıtlarıyla net olarak tespit edildi.

Diğer aracın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi, dosyadaki en kritik detaylardan biri olarak öne çıktı.

İHRACI İSTENİYOR

Yalım, bir belediye çalışanıyla birlikte olduğu sırada Ankara'daki bir otelde gözaltına alınmış, söz konusu olayların ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Yalım'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti.

Yalım'ın CHP'den sevkine yönelik incelemenin 11 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi.