Özgür Özel: Sumud Filosu'na saldırı büyük bir ahlaksızlıktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarını ziyaret etti.

Özgür Özel, yaklaşık 4 saatlik görüşmelerin ardından cezaevi çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"SUMUD FİLOSU'NA SALDIRI BÜYÜK BİR AHLAKSIZLIKTIR"

İsrail askerlerinin Gazze'ye giden Sumud Filosu'na müdahalesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Özel, "Sumud Filosu'na saldırı büyük bir ahlaksızlıktır. Orada 37 tane bizim vatandaşımızın da, dünyadan gelen tüm aktivistlerin tutuklanması uluslararası hukuk açısından da son derece sakıncalı bir durumdur." ifadelerini kullandı.

"ORADA BULUNAN KUVVET NİYE MÜDAHALE ETMİYOR"

Burada sandılar ki bir ara Sumud Filosu giderken İspanya eşlik etmek üzere karakol gemisi yolladı, İtalya fırkateyn yolladı. Bizimkiler de orada tatbikat yaparken, filo da oradan geçerken su alan bir tanesine yardım ettiler. Allah razı olsun.



Sonra da AK Partililer sanki biz de Sumud'a destek vermişiz gibi paylaşıyorlardı. Nerede o zaman bizim destek. 37 Türk vatandaşı gözaltına alınırken madem siz Sumud'a eşlik etmeye gitmişiz gibi bunu anlatıyordunuz. Orada tesadüfen bulunan kuvvet niye müdahale etmiyor. Niye Türk vatandaşlarının gözaltına alınmasına, tutuklanmasına engel olmuyorlar.

"TÜM AKTİVİSTLERİN BİR AN ÖNCE ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMASI GEREKİYOR"