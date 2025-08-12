Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarını sürdürüyor.

Özel, bu kapsamda da bugün şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

Burada Meclis'te kurulan Terörsüz Türkiye komisyonuna ilişkin de konuşan Özgür Özel, komisyonun kapalı yaptığı toplantıya da değindi.

Daha fazla şehidin olmaması için komisyonda yer aldıklarını da söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"BU SÜREÇTE FEDAKARLIKLAR OLACAK"

Hepimizin zorlanacağı, fedakarlık yapacağı süreçler olacak.



Bu işin kolayı CHP ‘Ben bu yerde yokum’ deyip en yüksek tondan itiraz etse en büyük alkışı alır ama eleştiri alıyoruz, eleştiriyi göğüslüyoruz.



Neden? Yarın öbür gün daha fazla şehidimiz olmasın, ülkenin kaynakları doğru yerlere aktarılsın diye

"KOMİSYON BUNDAN SONRA AÇIK YAPILACAK"

Süreç komisyonunun geçen hafta kapalı toplantı yapmasına ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi: