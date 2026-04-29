Özgür Özel ve kurmaylarının lüks teknede eğlendiği anlar

CHP'yi karıştıracak yeni görüntüler...

Yolsuzluk ve otel görüntülerinin gündem olduğu CHP'de yeni görüntü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir hayli canını sıkacak cinsten.

TEKNEDEKİ EĞLENCE ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Özgür Özel'in, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile tatil yaptığı anlar ortaya çıktı.

2024 yılının Nisan ayında kaydedilen görüntülerde, grubun Göcek'teki bir teknede eğlendiği anlar yer alıyor.

ÖZEL ELİNDE MİKROFON ŞARKI SÖYLEDİ

Alkol servisinin yapıldığı eğlencede, Özgür Özel'in elinde mikrofonla şarkı söylediği ve eşi başta olmak üzere teknede bulunanların müziğe eşlik ettiği görülüyor.

TEKNE İŞ İNSANINA AİT

CHP'li isimlerin eğlendiği teknenin ise iş insanı Hazım Giray'a ait olduğu da öğrenildi.

Bir diğer yandan Ali Mahir Başarır'ın TBMM plakalı makam aracının Hazım Giray'a tahsis edildiği, geçtiğimiz dönemlerde konuşulmuştu.

ANTALYA'DAKİ TELEFERİK KAZASININ YAŞANDIĞI ANLARDA KAYDEDİLDİ

O dönem CHP'li isimlerin eğlencesi esnasında ise Türkiye'de bir felaket gündemdeydi.

Söz konusu eğlencenin, Antalya'nın Kepez ilçesindeki teleferik kazasında 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve 174 kişinin 24 saat teleferikte ölümle pençeleştiği saatlerde gerçekleştirilmesi gözlerden kaçmadı.

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, teleferik kazasıyla ilgili ihmaller sebebiyle tutuklanmıştı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Söz konusu görüntülerin yayılmasıyla birlikte, Antalya'da can pazarı yaşanırken ana muhalefet partisinin üst düzey yönetiminin tatilde olması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ve siyasi isim, Özgür Özel ve beraberindekilerin böylesine büyük bir facia sırasında olay yerinde veya kriz merkezinde olmaları gerektiğini savundu.

Tartışmaların odağındaki CHP yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, görüntüler siyaset gündeminin en üst sırasına yerleşti.