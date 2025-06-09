Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek için taziye mesajı

Manisa yasta..

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti..

Zeyrek'in kaybı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklamaya yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın arkadaşı için duygusal ifadeler kullandı.

"EN YAKINIMIZI, EN İYİMİZİ, EN ÇALIŞKANIMIZI YİTİRDİK"

"Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?" diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?



En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik.



Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayallari birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim.



İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var.

Yüreğim yanıyor.



Hepimizin başı sağ olsun.