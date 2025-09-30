Özgür Özel'den Gazze açıklaması: Takipteyiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı, İsrail tarafından kabul edildi.

Planın İsrail tarafından kabul edilmesinin ardından sırada Hamas'ın kararı var.

Hamas'ın kararı beklenirken Türkiye'den de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trump'ın planı sonrası bir paylaşım yaptı.

Süreci dikkatle takip ettiklerini söyleyen Özel, ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Özel, devam eden açıklamasında şöyle dedi:

"FİLİSTİNLİLERİN İSRAİL KIRIMINDAN KURTULMA ÜMİDİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin sorununu tarihsel bir tutarlılık ve vicdani bir kararlılıkla her zaman sahiplendik.



Gazze’deki insanlık dramına en sert tepkiyi gösterdik. Filistin’de her gün çocuklar ve kadınların da içinde olduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybediyor.



Tüm endişelerimizi muhafaza ederek Gazze’de ateşkesin sağlanmasından, günahsız Filistinlilerin İsrail kırımından kurtulma ümidinden memnuniyet duyuyoruz.



Açıklanan planda bizim en başından beri hassasiyet gösterdiğimiz bazı hususların yer aldığını görüyoruz. Gazze’nin İsrail tarafından ilhak edilmeyecek ve İsrail ordusunun geri çekilecek olmasını destekliyoruz.



İnsani yardıma izin verilecek olmasını, Filistinlilerin tehcire zorlanmayacak olmasını ve göçmek zorunda bırakılan Filistinlilere geri dönme imkanı sağlanmasını destekliyoruz.

"SÜRECİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

Rehinelerin serbest bırakılmasını olumlu buluyoruz. Türkiye barışın korunması için sorumluluk almalıdır.



Biz ana muhalefet partisi olarak bunu destekleriz. Filistin’de oluşturulacak bir barış gücünün parçası olmak da buna dahildir.



Hem Hamas’ın hem de Netanyahu kabinesindeki bazı şahin isimlerin plana direnme, süreci zora sokmaya çalışma ihtimali var.



Planın hayata geçmesi için Hamas’ın kabulü önemli. Yoksa, çatışmalar tekrar başlayabilir. Süreci dikkatle takip ediyoruz.

"BM KARARINI HATIRLATIYORUZ"

Tüm bunlarla birlikte, Filistin sorununun çözümü için iki noktanın dikkate alınması gerektiğinin altını çizmeliyiz. Filistin’in geleceğini ilgilendiren her türlü çözüm sürecinde Filistinlilerin yer alması gerekir.



Ve bu sürecin, “İki Devletli Çözüm” talebine engel olmaması gerekir.



Nihai çözümün ancak iki devletli bir yapıyla gerçekleşeceğini tekrar ediyor, bu konudaki Birleşmiş Milletler kararını hatırlatıyoruz.

"KÖTÜ BİR BARIŞ, SÜREN BİR SAVAŞTAN İYİDİR"