Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na mesaj: Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Cezaevi’nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Özel, ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının ardından ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, bu sırada kendisine yöneltilen "30 Haziran CHP için önemli bir gün. Karar açıklanması bekleniyor. O kararın ardından Kemal Bey'in tekrar partinin başına geçmesi konuşuluyor. Eğer gelirse ne olur? 30 Haziran'dan sonraki süreci nasıl yöneteceksiniz, B planınız nedir?" sorusuna verdiği yanıt ile dikkat çekti.

"30 HAZİRAN TARİHİNİN BENİM NAZARIİTİBARIMDA BİR ANLAMI YOK"

Özgür Özel'in yanıtı şöyle:

30 Haziran tarihi genel başkanın yurda dönüşünün ertesi günü olarak anlamlı bir tarihi olabilir. Yurt dışı temaslarınızdan döneceğiz. Onun dışında 30 Haziran tarihinin benim nazarıitibarımda bir anlamı yok.



Sonuç değil süreç odaklı bir davayla karşı karşıyayız. CHP'yi tartıştırmaya uğraşıyorlar. CHP'nin tartışılacak değil, CHP'lilerin dayanışmayla kol kola mücadele edecekleri bir süreçteyiz.

"ÖNEMLİ OLAN MİLLETİN GÖZÜNDE BUTLAN OLMAMAK"

Buna da toplum olumlu reaksiyon veriyor. Haksızlığa karşı sahipleniyor. Butlan kelimesi, bir şeyin bütün olarak yok olması, yok sayılması. Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak.



Bir siyaset yaparsın sana en güvendikleri butlan kararını çıkarsınlar, milletin gönlünde, başında taç olursun. Öyle bir iş yaparsın milletin gönlünde butlan olursun. Hiç kimseyi partililerin ve milletin gönlünde butlan olacak bir pozisyona Allah düşürmesin.

"BUNUN MÜCADELESİNİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bütün siyasetçileri, bütün partililerimizi bundan sakınırım. Ben böyle bakarım meseleye. CHP tarihinin en yüksek oy oranını yaşadığı bir dönemde milletin gönlünde iyi bir yerdedir.



Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU PARTİNİN BAŞINA YENİDEN GEÇEBİLİR

Kasım 2023'te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında 812 oy alan Özgür Özel, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti.

Bu kurultayın iptali istemiyle açılan davadan 'mutlak butlan' (yok sayılması) kararı çıkabileceği ve bu durumda Kılıçdaroğlu'nun partinin başına yeniden geçebileceği iddia ediliyor.

Davanın bir sonraki duruşması ise 30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

"ÖZGÜR BEY'İN BU KADAR ÇOK MİTİNG YAPMASI DOĞRU DEĞİL"

Kemal Kılıçdaroğlu ile bir il başkanı ve milletvekilinin yaptığı görüşme, Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırmıştı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun il başkanına şu ifadeleri kullandığı öne sürülmüştü:

- Mutlak butlan kararı çıkarsa kabul ederim. Mahallelerden başlayarak kongre sürecini başlatırım. 10 ay sürmesini bekliyorum ancak 1 buçuk-2 yıla kadar uzayabilir.



- Ekrem Bey, bir belediye başkanı. Özgür Bey'in bu kadar çok miting yapması doğru değil. Ben Aziz Kocaoğlu'nda böyle davranmadım. Yargı sürecini takip etmemiz gerekiyor.



- Yeni anayasa konusunda köprüleri atmak yerine iktidarla konuşulmalı, masaya oturulmalı.

NE OLMUŞTU

Öte yandan, kurultaya ilişkin iddianamede Kemal Kılıçdaroğlu'na 'mağdur' sıfatıyla yer verilmişti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan oylamaya hile karıştırma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.