Özgür Özel'den Papa Francis için taziye mesajı

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 14 Şubat'ta rahatsızlanarak Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

38 gün boyunca tedavi altında tutulan Papa'nın, şiddetli bronşit ve çift zatürre geçirdiği açıklanmıştı.

23 Mart 2025’te hastaneden taburcu edilen Papa Francis, bugün hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

Papa'nın ölümü Hristiyan alemini mateme boğarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de taziye mesajı yayınladı.

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Özel'in X hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeler yer aldı:

"Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva’nın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim.

Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Marek Solczynski ile telefonda görüşerek taziye dileklerimizi paylaştım.

Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva’nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti’ne başsağlığı diliyorum."