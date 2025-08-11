Özgür Özel'den şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül için anma mesajı

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik...

İki kahraman şehidimiz her zaman kalplerde yaşayacak ve unutulmayacak.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin sekizinci yılında anılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şehit olan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için şehadetlerinin 8'inci yılında anma mesajı yayınladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"HER BİR ŞEHİDİMİZİ SAVUNACAĞIZ"

Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü ve kahraman Jandarma Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i vefatlarının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum.



Attığımız her adımda, oturduğumuz her masada, bu ülke için canını feda eden her bir şehidimizin hakkını, mirasını ve cesaretini sonuna kadar koruyup savunacağız.