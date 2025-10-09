Özgür Özel'den uyuşturucu operasyonunda işlem yapılan ünlülere destek

Ünlülere uyuşturucu operasyonu...

Dün sabah ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu gündemin ana maddesi oldu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik dün jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda; Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

KAN TESTİ VERDİLER

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak şüphesiyle kontrol işlemi yapıldı.

Ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.

ÖZEL KONUYA İLİŞKİN KONUŞTU

Süreç sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt dışı temasları öncesinde İstanbul Havalimanı'nda açıklama yaptı.

ÜNLÜLERE DESTEK VERDİ

Özgür Özel, dün ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu düzenlenmesine tepki gösterdi.

Özel, "Yaptıkları iş aile hayatına, özel hayata, konut güvencesine saldırı ve itibar suikastı. Diyorlar ki 'Bir torbacı var' bir torbacı yok. Bir torba var, torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var." ifadelerini kullandı.

"TORBACI YOK, TORBANIN İÇİNDE MUHALİF KİMLİĞİ OLAN İSİMLER VAR"

Özel, "Utanç verici bir operasyon. Gözaltı yaptım dese sebebi sorulur. Yaptığı iş gözaltı değil, hukuk devletinde bir karşılığı yok. Yaptıkları iş aile hayatına, özel hayata, konut güvencesine saldırı ve itibar suikastı. Güya bir tanıkları var, o ifade veriyor. O torbacının torbasında, nasıl oluyorsa iktidarı memnun edecek söylemleri olmayan, zaman zaman demokratik sınırlar içinde eleştirileri olanlar var." dedi.

"HAKSIZLIĞIN HESABINI NASIL VERECEKSİNİZ?"

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Diyorlar ki 'Bir torbacı var' bir torbacı yok. Bir torba var, torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var. Sabahın köründe jandarmayla evden alıyorlar. Kan, idrar, saç telinden uyuşturucu kontrolüne götürüyorlar. 19 kişinin 18'inde bir şey çıksa çıkmaz da birinde çıkmasa o bir kişiye yapılan haksızlığın hesabını nasıl vereceksiniz.

Meriç Aral Keskin 32 gündür bebeğini emziriyor. Dün Meriç Hanım'ı jandarma ile götürdüler. Eşi elinde süt pompasıyla geldi, birileri kan örneği, saç örneği diye Güneş'in annesini itibarsızlaştırmaya çalışırken o Güneş'e süt aldı, süt götürdü. Arkadaşların açıklamalarını dinledim. Bu kadar utanç verici bir şeyi bu ülkeye yaşatanlara lanet olsun."