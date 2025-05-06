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İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Tengioğlu'nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Tengioğlu ifadesinde, kimseden talimat almadığını ve saldırıyı planlamadığını anlattı.

Selçuk Tengioğlu ifadesinde, çocuklarını öldürdüğü için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını ve çeşitli cezaevlerinde 16 yıl kalarak 2020 yılında çıktığını söyledi.

Siyasi parti ya da illegal bir örgütle bağlantısı olmadığını söyleyen Tengioğlu, "Yazları genel olarak Antalya'da oteller bölgesinde bulaşık-çamaşır işlerinde çalışmak için giderim. Sezon bittikten sonra da İstanbul iline dönüp belirttiğim yerde kalmaktayım." dedi.

"PLANLAMADIM"

Olay günü iş aramak için Taksim’e gittiğini anlatan Tengioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Alanda bir ara kalabalık bir heyetle Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel’in alana giriş yaptığını gördüm. Kendisi alana girdiğinde ben dışarıda beklemekteydim. Alana girdiği esnada veya devamında saldırı yapacağıma ilişkin herhangi bir iradem mevcut değildi. Bunu da planlamadım. Özgür Özel’in girişini veya çıkışını beklemem söz konusu değildir. Kaldı ki ben programa katılacağını bilmiyordum. Alanda tesadüfen gördüm. Alanda beklediğim esnada kamera görüntülerinden de görüleceği üzere Atatürk Kültür Merkezinin içerisindeki törenden görüntüleri yanımdaki şahısların telefonundan bir müddet izledim. Bu arada geçen sürenin farkında değilim. Yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine yüzüne doğru bir tokat vurdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ancak olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Daha öncesinde planlanmış veya organize edilen bir olay değildir. Bana talimat veren kimse olmamıştır.

GEVŞEME HAREKETLERİ SORULDU

Olaydan önce esneme hareketleri yaptığı görüntüler izletilen Tengioğlu, "Ben 66 yaşındayım. Cezaevinde kaldığım süreçte dahi sürekli spor yapıp, hareket etmeye dikkat ederim. Bulunduğum yerde uzun süre sabit kalamam. Nezarethane görüntülerini de incelerseniz orada da sürekli hareket ettiğim görülecektir. Yapmış olduğum bu hareketler bir hazırlık hareket değil, o an bankta oturup sabit kaldığım için yapmış olduğum hareketlerden ibaretlerdir." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. ve oğlu B.T'yi öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.