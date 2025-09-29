Özgür Özel'e yumruklu saldırı davasında karar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i anma törenine katılmak için gittiği Atatürk Kültür Merkezi'nde saldırıya uğradı.

Özgür Özel'e Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Tengioğlu, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

4,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, saldırının ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Saldırgan hakkında hazırlanan iddianamede, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

SELÇUK TENGİOĞLU'NUN CEZASI BELLİ OLDU

Davaya ilişkin son duruşma bugün görüldü.

Mahkeme heyeti, Selçuk Tengioğlu'na 1 yıl hapis cezası verdi.

Kararla birlikte Tengioğlu'nun tahliyesine hükmedildi.

"TEPKİ GÖSTERDİM, PLANLI BİR ŞEY DEĞİLDİ”

Selçuk Tengioğlu, “Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki ama söylemek de istemiyorum. Kasti bir şey değildi. Rahmetli ölen siyasetçi bizim Tarlabaşı’nda oturuyordu.

Rahmetlinin cenazesi olduğunu öğrendim, görevimi yapmak istedim. Özgür Özel’e tepki göstermek istedim. Planlı bir şey yok. Kasten yapmadım.” dedi.