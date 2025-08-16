Özgür Özel'in emeklilerle buluşmasında kavga: Yalakalık yapma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarını sürdürüyor.

Özel bugün, Kırşehir'de.

Kırşehir'de emekliler lokalini ziyaret eden Özgür Özel ile bir emekli vatandaş arasında geçen diyalog sırasında kavga çıktı.

"20 YILLIK AK PARTİ ÜYESİYİM"

"20 yıllık AK Parti üyesiyim, hep AK Parti'ye oyumu verdim." diyen akabinde de artık Özgür Özel'i destekleyeceğini söyleyen emekli vatandaş, aynı ortamda bulunan diğer bir vatandaş tarafından eleştirildi.

"YALAKALIK YAPMA"

Özel ile konuşan vatandaşa seslenerek "Yalakalık yapıyorsun sen, yalakalık yapma." dedi.

İki vatandaşın sesi yükselirken Özgür Özel'in müdahale etmediği, aksine susturmak isteyenlere de engel olduğu görüldü.