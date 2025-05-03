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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma sürerken, Özgür Özel ise bazı illerde miting yapacağını söylemişti.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Millet İradesine Saygı mitingini bugün Konya'da yapıyor.

MİTİNG ALANINDA KONYALI YOK

Özgür Özel, Konya'da konuşmasına başladı. Özel'den önce Mansur Yavaş, kürsüdeydi.

Miting başlamadan önce ise Konya'da yerel gazeteler, vatandaşların nabzını tutmak için mikrofon uzattı.

Ancak mikrofonun uzatıldığı vatandaşlarım çoğu, Konyalı çıkmadı.

GELENLERİN ÇOĞU ANKARA'DAN

Özgür Özel'in Konya'da yaptığı mitinge katılanların çoğu, Ankara'dan geldiklerini söyledi.

Bazıları ise İzmir ve Niğde'den geldiğini belirtti.

Mitinge gelen yaşlı bir teyzenin yaşadığı yerin Konya değil İzmir olduğunu söylemesi de dikkati çekti.