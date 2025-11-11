Abone ol: Google News

Özgür Özel'in Meclis'teki spor tarzı dikkat çekti

Grup toplantısına katılmak üzere Meclis'e gelen ve spor tarzıyla dikkati çeken Özgür Özel, bazı vatandaşlar tarafından da eleştirildi.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 13:06
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun.

Siyasi parti başkanları bugün, TBMM'de grup toplantısında konuşuyor.

Sabah saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. 

Aynı şekilde bugün Özgür Özel'in de grup toplantısında konuşması bekleniyor. 

ÖZEL MECLİS'TE SPOR TARZIYLA 

Grup toplantısına katılmak üzere Meclis'e gelen Özgür Özel'in spor tarzı dikkati çekti. 

Spor kıyafetle kendisini karşılayanlarla tokalaşan Özel, ardından da makam odasına geçti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Özgür Özel'in Meclis'e sporla gelmesi, sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazıları Özel'in eşofman ile Meclis'e geldiğini ve bunun "ciddiyetsizlik" olduğunu söylerken bazıları ise bu tarz görüntülerin olağan olduğunu söyledi. 

