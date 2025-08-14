Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişinin perde arkası: tv100 yayınında anlattılar

Siyasette transfer dönemi...

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına yönelik açıklamalar, siyaset gündemini hareketlendirdi.

'TOPUKLU EFE' AK PARTİ'YE KATILIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın'da partisinin il başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Zeybek, toplantının ardından yaptığı açıklamada, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

SİYASET GÜNDEMİ HAREKETLİ

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'ye yeni katılımlar olacağını duyururken haber bültenleri, son gelişmeleri anlık olarak aktardı.

PERDE ARKASINI AÇIKLADI

tv100'de Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olan Sinan Burhan, Çerçioğlu’nun partisinden istifa etme nedenine ilişkin perde arkasını açıkladı.

Burhan, Çerçioğlu’nun partisinden istifa etme nedeninin 'kanun dışı talepler' olduğunu söyledi.

"KUŞADASI'NDA İMAR RANTI İSTENMİŞ"

Burhan, konuşmasında şunları söyledi:

Ben Özlem Çerçioğlu’nun yakın kurmaylarıyla görüştüm. Özlem Hanım şu an Ankara’da. Kendisinin ‘Benden istenen kanun dışı talepleri yerine getirmediğim için, bunu da parti yönetimine anlatamadığım için CHP’de siyaset yapma imkânım kalmamıştır’ gerekçesiyle istifa etmesi bekleniyor. Kanun dışı talepler nedir diye sorduğumda, “Bundan 2 ay kadar önce Çerçioğlu ile Sayın Özgür Özel bir görüşme yapıyor. Çerçioğlu diyor ki ‘Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Bülent Tezcan benden kanun dışı bazı taleplerde bulunuyor. Kuşadası turizm bölgesi burada imar rantı isteniyor’ diyor.

"ÇERÇİOĞLU BU DURUMA SICAK BAKMADI"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bu rantına sıcak bakmıyor ve kabul etmiyor. Ve bunu Özgür Özel’e ifade ediyor. Çerçioğlu ‘Buna izin vermediğim için Ömer Günel ve Bülent Tezcan ekibi benim hakkımda bel altı yayınlar yapıyor, benimle ilgili basında haberler yapıyorlar diyor ve bunu engelleyin. Eğer bunu engellemezseniz partimiz de ben de zor durumda kalacağım’ diyor.

"ERDOĞAN ÇERÇİOĞLU'NA ROZET TAKACAK"

Burhan aynı zamanda, "Saat 14.00’te AK Parti programı başlayacak. 9 tane belediye başkanına rozet takılacak, o törende Sayın Cumhurbaşkanımız, Özlem Çerçioğlu’na da rozetini takacak." dedi.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI ÖMER GÜNEL tv100’E KONUŞTU

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tv100'de Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına bağlanarak imar rantı talebi iddiaları için şunları söyledi:

"GEÇİŞİNİ HAKLI KILMANIN BAHANELERİNİ YARATMAYA ÇALIŞIYOR"

Özlem Hanım malum AK Parti'ye geçiş yapacak. Bir süredir bu geçişini özellikle parti tabanında haklı kılmanın bahanelerini yaratmaya çalışıyor. Bu onlardan bir tanesi. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bir yerin imara açılabilmesi büyükşehir belediyesinin yetkisindedir. Büyükşehir belediyesinin yetkisinde olan bir husus ancak imar rantı yaratabilecek olan yerde büyükşehir belediyesidir.

"GERÇEK DEĞİL, HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR TALEP OLMAZ"