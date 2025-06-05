Papara'dan bloke hesaplara ilişkin açıklama

İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Soruşturma, 'yasa dışı bahis', 'suç örgütü kurma ve üye olma' ile 'kara para aklama' suçlamaları kapsamında başlatıldı.

12 MİLYAR 879 MİLYON TL'LİK İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, Papara üzerinden açılan 26 bin 012 hesap, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldı.

Bu hesaplardan 12 milyar 879 milyon TL'lik işlem yapıldığı, paraların 274 banka hesabına ve 16 kripto cüzdan adresine aktarılarak aklandığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 11'İ TUTUKLANDI

Operasyonda, aralarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı, 15 şüpheli mahkemeye sevk edildi, 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Papara A.Ş. dahil 8-10 şirkete el konuldu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.

GEÇİCİ GÜNLÜK LİMİTLER UYGULANACAĞI BİLDİRİLDİ

El konulan varlıklar arasında 6 deniz aracı, 74 araç, 8 konut ve yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığı bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kullanıcı fonlarının güvence altında olduğunu, ancak ödeme işlemlerine geçici günlük limitler uygulanacağını bildirdi.

BLOKE HESAPLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Papara, bloke hesaplara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Papara Elektronik Para A.Ş., bir finansal ödeme kuruluşu olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur.



Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

"ŞÜPHELİ HESAPLARA GEÇİCİ BLOKE UYGULANMIŞTIR"

Söz konusu soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir.



Eş zamanlı olarak, yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır.

"BLOKE KONULAN HESAPLAR DETAYLI OLARAK İNCELENMEKTEDİR"