Partilerin Meclis Başkanlığı adayları belli oldu TBMM Başkanlık seçiminde AK Parti ve MHP Numan Kurtulmuş'u, CHP Tekin Bingöl'ü, İyi Parti ise Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.

ensonhaber.com Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık süreci başlıyor. Milletvekillerinin yemin töreninde Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli, geçici başkanlık görevini üstlenmişti. TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran’da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı’nda toplanacak. Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. Bu kapsamda Meclis'teki gruplar Meclis Başkan adaylarını belirledi. AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş AK Parti ve MHP grubu, Meclis Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'un, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti. Gözden Kaçmasın AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu Haberin Detayları CHP'nin adayı Tekin Bingöl Ana muhalefet partisi CHP, TBMM Başkanlığı'na Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü aday gösterdi. Gözden Kaçmasın CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu Haberin Detayları İyi Parti'nin adayı Cihan Paçacı İyi Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta da, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi. Gözden Kaçmasın İyi Parti'nin TBMM Başkan adayı Cihan Paçacı oldu Haberin Detayları İlk turda 400 oy şartı Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk turunda 400 oy şartı aranıyor. Bu rakamın bulunamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak. Seçimin 4'üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı olacak.