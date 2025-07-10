Passolig tarihe karışıyor! Artık maçlara bu şekilde girilecek

Futbolseverler için alışkanlıklar değişiyor, stat kapılarında yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuyla birlikte Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarında radikal bir uygulamaya geçileceğini duyurdu.

Yıllardır tartışma konusu olan Passolig sistemi tarihe karışıyor. Yerine ise teknolojinin sunduğu modern ve entegre bir çözüm geliyor: çipli T.C. kimlik kartları.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, taraftarlar artık maç bileti taşımayacak, ayrı bir kart edinmeyecek. Passolig sisteminde her sezon yenileme ve kart ücreti gibi masraflar gündeme gelirken, yeni sistemde bu tür ücretlerin ortadan kalkacağı öngörülüyor.

BİLET BİLGİLERİ KİMLİĞE AKTARILACAK

Elektronik bilet bilgileri, vatandaşların halihazırda kullandığı çipli nüfus cüzdanlarına yüklenecek. Böylece hem stadyum girişleri hızlanacak hem de bilet güvenliği üst seviyeye taşınacak.

Yapılan düzenleme kapsamında, TFF’nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet sistemlerini güncel teknolojiyle uyumlu hale getirdiği, bu sayede çipli kimlik kartlarıyla girişin mümkün olacağı belirtildi.