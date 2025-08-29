Paylaşımıyla duygulandırmıştı: Asker İbrahim, yemin töreninde ailesiyle bir araya geldi

Sinop’un Boyabat ilçesi Şıhlar köyünde yaşayan ve geçimini davulculuk ve hayvancılıkla yapan İbrahim Çetin, askerlik görevi için Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığına gideceğini ve sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı fotoğrafa "Sadece garibanlar mı gider askere" notunu düştü.

Bu paylaşım sonrası sosyal medyada gündem olan Çetin için ailesi, arkadaşları ilçe protokolü ve halk tarafından uğurlama töreni düzenlendi.

Çetin, uğurlama programı sonrası yapılan konvoy ile Çanakkale’deki birliğine uğurlandı.

ASKERDE OLDUĞU SIRADA ANNEANNESİ VEFAT ETTİ

İbrahim Çetin, Ezine’ye askere gelirken çekilen videosunda "Annemi ve anneannemi size emanet ediyorum." sözleriyle herkesi duygulandırmıştı.

İbrahim Çetin askerde olduğu sırada anneannesi Gönül Kaplan’ın ayaklarındaki rahatsızlığı sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.

YEMİN TÖRENİNDE AİLESİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Çetin, Ezine 3. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı’nda düzenlenen yemin töreninde annesi ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Yemin töreninde sevdikleriyle bir araya gelen Çetin, duygusal anlar yaşadı.

O anların görüntüleri ise izleyenleri bir kez daha duygulandırdı.