Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu, asker Okan Meteöz şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı'nın kahraman askeri Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, hain teröristlerce yerleştirilen EYP patlaması sonucunda şehit düştü.

MSB, yürekleri dağlayan haberi şu ifadelerle açıkladı;

"Müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu"

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 1 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, teröristler tarafından önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Acılı aile şehadet haberiyle kavruldu

Acı haber, kahraman şehidin memleketi Mersin'e ulaştı.

Tarsus'un Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaşan haber aileyi yasa boğdu.

Haber, şehidin ailesine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer ve sağlık ekipleriyle birlikte verildi.

1 yıl önce dünyaevine girdi

Okan Meteöz’ün astsubay öğrencisi eşi Büşra ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.