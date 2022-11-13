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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe

    Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan tanksavar füzeleri, uçaksavarlar ve keskin nişancı tüfeklerinin bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 11:04
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    Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde teröristlere büyük darbe vurmaya devam ediyor.

    Güvenlik güçleri, PKK'lı hainler etkisiz hale getirilirken finansal kaynakları da yok ediliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

    Teröre "Pençe-Kilit" darbesi

    Çok sayıda patlayıcı imha edildi

    Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 557 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, bin 904 el yapımı patlayıcı, mayın imha edildi.

    Bin 203 silah ele geçirildi

    Bunların yanı sıra aralarında tanksavar füzeleri AT-3, AT-4, AT-5’in yanı sıra, roketatar, Doçka ve Zagros uçaksavarlar, Biksi makinalı tüfek, Kanas keskin nişancı tüfekleri, Kalaşnikof ve M-16 piyade tüfekleri başta olmak üzere bin 203 adet çeşitli çapta silah ele geçirildi.

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #1

    Tonlarca yaşam malzemesi imha edildi

    Silahlarla birlikte bunlara ait 522 bin mühimmat, 205 adet telsiz, 121 adet termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #2

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #3

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #4

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #5

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #6

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #7

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #8

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #9

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #10

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #11

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #12

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #13

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #14

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #15

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #16

    Pençe-Kilit Operasyonu nda teröristlerin lojistik kaynaklarına büyük darbe #17


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