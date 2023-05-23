Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi Kahraman komandolar, Pençe Operasyonu bölgesinde arama tarama yaptı. Bölgede teröristlere ait 98 PG-9 73 mm ve 4 adet OG-9 73 mm tanksavar mühimmatı bulundu.

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Mehmetçik, Irak’ın kuzeyini teröristlerden ayıklamaya devam ediyor…

Pençe Operasyonu ile hainler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek giriliyor…

Barınacakları yerler imha ediliyor

Teröristleri sarı torbalara dolduran kahramanlar, barınma yerlerini de bir bir imha ediyor.

Bu kapsamda Pençe Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti yapıldı.

Tanksavar mühimmatına el konuldu

Mehmetçik, bölgede teröristlere ait 98 adet PG-9 73 mm ve 4 adet OG-9 73 mm tanksavar mühimmatını ele geçirdi.