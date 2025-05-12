Pervin Buldan: Yeni bir dönem başladı

Haber Merkezi

PKK kendisini feshetti ve silahları bıraktığını duyurdu.

Bunun akabinde de peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

Habertürk'e açıklama yapan isimlerden Pervin Buldan, "Barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı." dedi.

"UMUTLA SARILACAĞIMIZ BİR ATMOSFER YAKALANDI"

İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, "Yıllardır denenen ama sonuç alınmayan, bugün artık umutla sarılacağımız bir atmosfer yakalandı.

Dikenli telleri aradan kaldırıp, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Sırrı Süreyya görebilseydi keşke. Hayırlara vesile olsun." açıklamasında bulundu.

"UMARIM BU SÜRECİ BARIŞLA TAÇLANDIRIRIZ"

Tuncer Bakırhan da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kongre, Türkiye'ye hayırlı olsun, artık Kürt sorununu çözmek için demokratik bir Türkiye'yi inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız. Hepinize selam, saygı ve sevgiler." dedi.