Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e: Barış sana armağan olsun

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi...

Sık sık bazı rahatsızlıklarla mücadele ettiğini söyleyen Önder, 12 saat süren yüksek riskli bir ameliyat geçirdi.

Bu ameliyattan sonra yoğun bakımda 18 gün boyunca tedavi gören Önder, hayatını kaybetti.

3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, Terörsüz Türkiye sürecine katkı sunan bir isimdi.

PKK'nın bugün silah bırakması beklenirken Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder'i de andı.

DUYGUSAL SÖZLER

Pervin Buldan, X üzerinden Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını paylaştı ve duygusal cümleleri de not düştü.

Buldan, paylaşımında şöyle dedi:

"BARIŞ SANA ARMAĞAN OLSUN"